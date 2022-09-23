Автоматчики ходят по квартирам мелитопольцев: заставляют голосовать "правильно"

Фото: автоматчики ходят по квартирам мелитопольцев и заставляют голосовать на псевдореферендуме (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Вооруженные люди вместе с так называемыми "членами избирательных комиссий" ходят по квартирам местных жителей временного оккупированного Мелитополя Запорожской области и заставляют голосовать на псевдореферендуме о вхождении в состав РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он отметил, что "члены избиркомов" вместе с автоматчиками отправились по домам местных жителей в 8:00. "Массово фиксируются случаи, когда автоматчики стучат в дверь, заходят в квартиры и требуют подготовить паспорта. Напуганным местным жителям подсказывают, в каком месте бюллетеня правильно поставить отметку", - написал Федоров.