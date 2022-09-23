Автоматчики ходят по квартирам мелитопольцев: заставляют голосовать "правильно"
Вооруженные люди вместе с так называемыми "членами избирательных комиссий" ходят по квартирам местных жителей временного оккупированного Мелитополя Запорожской области и заставляют голосовать на псевдореферендуме о вхождении в состав РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Он отметил, что "члены избиркомов" вместе с автоматчиками отправились по домам местных жителей в 8:00.
"Массово фиксируются случаи, когда автоматчики стучат в дверь, заходят в квартиры и требуют подготовить паспорта. Напуганным местным жителям подсказывают, в каком месте бюллетеня правильно поставить отметку", - написал Федоров.
Напомним, что "референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей захватчики запланировали на 23-27 сентября.
Жителям Луганской области россияне запрещают покидать свои населенные пункты во время так называемого псевдореферендума.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.