ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Автоматчики ходят по квартирам мелитопольцев: заставляют голосовать "правильно"

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 16:29
Автоматчики ходят по квартирам мелитопольцев: заставляют голосовать "правильно" Фото: автоматчики ходят по квартирам мелитопольцев и заставляют голосовать на псевдореферендуме (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные люди вместе с так называемыми "членами избирательных комиссий" ходят по квартирам местных жителей временного оккупированного Мелитополя Запорожской области и заставляют голосовать на псевдореферендуме о вхождении в состав РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он отметил, что "члены избиркомов" вместе с автоматчиками отправились по домам местных жителей в 8:00.

"Массово фиксируются случаи, когда автоматчики стучат в дверь, заходят в квартиры и требуют подготовить паспорта. Напуганным местным жителям подсказывают, в каком месте бюллетеня правильно поставить отметку", - написал Федоров.

Напомним, что "референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей захватчики запланировали на 23-27 сентября.

Жителям Луганской области россияне запрещают покидать свои населенные пункты во время так называемого псевдореферендума.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Референдум
NEWS
Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие
Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие