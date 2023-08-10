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Оккупанты построили понтонную переправу между автомобильным и железнодорожным мостами в Чонгаре

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Четверг 10 августа 2023 12:43
Оккупанты построили понтонную переправу между автомобильным и железнодорожным мостами в Чонгаре Фото: Чонгарский мост (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В Чонгаре российские оккупанты построили понтонную переправу между подбитыми автомобильным и железнодорожным мостами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Как отмечается, понтонно-мостовые переправы отчасти решают проблемы блокирования логистики армии РФ.

Однако они не могут обеспечить ту пропускную способность, которую обеспечивает стационарный мост. Такие переправы еще более уязвимы для ушибов, а также влияют на погодные условия.

Оккупанты построили понтонную переправу между автомобильным и железнодорожным мостами в ЧонгареФото: оккупанты построили понтонную переправу между автомобильным и железнодорожным мостами в Чонгаре (t.me/Crimeanwind)

Удары по Чонгарскому мосту

29 июля Силы обороны Украины сообщили о второй успешной атаке по Чонгарскому мосту. Перед этим херсонский коллаборант Владимир Сальдо утверждал об "отражении украинской атаки" на железную дорогу в Чонгаре, куда, по его словам, летели только 12 ракет Storm Shadow.

Первый удар по мосту произошел 22 июня. Тогда РФ тоже заявила об атаке с помощью ракет Storm Shadow, позже подтвердившихся и в Генштабе ВСУ.

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