Оккупанты изменили тактику в обстреле энергетической инфраструктуры Украины, - Кудрицкий

"Замысел россиян, к сожалению, не изменился, изменилась тактика. Они применяют комбинированные удары. То есть комбинируют разные типы ракет и "шахеды", - отмечает Кудрицкий.

На примере прошедшего отопительного сезона он констатировал, что интенсивность обстрелов выросла.

"Мы наблюдали одну массированную атаку, скажем, за 1-2 недели. И это была или ракетная или "шахедная" атака. Сейчас это целая серия практически непрерывная", - сообщил Кудрицкий.

Вспоминая об ударах "шахедов", которыми враг пытался поразить энергетические объекты, он сообщил, что только за неполные полторы декады это количество уже сравнялось с тем, которое наблюдалось в прошлом отопительном сезоне за весь период.

"Поэтому очевидно враг больше, чем в прошлом сезоне, делает ставку на дроны-камикадзе, но также мы видим что применяет и большие объемы ракетного вооружения для поражения электростанций "Укрэнерго", - утверждает Кудрицкий.

Он отметил, что в связи с этим работники круглосуточно и без выходных работают над восстановлением энергообъектов.