Британская разведка назвала причину упорного наступления российских войск на Бахмут
Российским войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех в войне против Украины. Они упорно пытаются взять Бахмут силами ЧВК "Вагнера" и выпущенных из тюрем заключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, украинские наступательные операции продолжают оказывать давление на российские силы как на северо-востоке, так и в Херсонской области на юге. Однако Россия продолжает уделять первостепенное внимание собственным наступательным операциям в центральном секторе Донбасса, особенно в районе города Бахмут.
По данным британской разведки, за последнюю неделю российские войска продвинулись до 2 км в сторону города по двум направлениям, приближаясь к прорыву в Бахмут, который сильно пострадал от обстрелов. Эти силы включают подразделения частной военной компании "Вагнера", в том числе персонал, недавно набранный из российских тюрем.
"Непрекращающиеся усилия России по развитию упорного наступления на Донбассе, несмотря на серьезные угрозы на ее оперативных флангах, подчеркивают необходимость достижения оперативного успеха, а также подчеркивают негибкий план операций, который до сих пор подрывал ее намерения", - говорится в сообщении Минобороны Британии.
Напомним, по данным британской разведки, Украина активизировала свои наступательные операции на северо-востоке страны. Части продвигаются как минимум на двух направлениях к востоку от рек Оскол и Северский Донец, где группировались силы ВСУ после предыдущего наступления в начале сентября.
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