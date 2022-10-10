Британская разведка назвала причину упорного наступления российских войск на Бахмут

Российским войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех в войне против Украины. Они упорно пытаются взять Бахмут силами ЧВК "Вагнера" и выпущенных из тюрем заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, украинские наступательные операции продолжают оказывать давление на российские силы как на северо-востоке, так и в Херсонской области на юге. Однако Россия продолжает уделять первостепенное внимание собственным наступательным операциям в центральном секторе Донбасса, особенно в районе города Бахмут.

По данным британской разведки, за последнюю неделю российские войска продвинулись до 2 км в сторону города по двум направлениям, приближаясь к прорыву в Бахмут, который сильно пострадал от обстрелов. Эти силы включают подразделения частной военной компании "Вагнера", в том числе персонал, недавно набранный из российских тюрем.

"Непрекращающиеся усилия России по развитию упорного наступления на Донбассе, несмотря на серьезные угрозы на ее оперативных флангах, подчеркивают необходимость достижения оперативного успеха, а также подчеркивают негибкий план операций, который до сих пор подрывал ее намерения", - говорится в сообщении Минобороны Британии.