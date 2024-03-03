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Оккупанты уменьшили интенсивность штурмов под Купянском, - ВСУ

Синьковка, Воскресенье 03 марта 2024 10:15
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Оккупанты уменьшили интенсивность штурмов под Купянском, - ВСУ Фото: в ВСУ заявили, оккупанты уменьшили интенсивность штурмов под Купянском (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты уменьшили интенсивность штурмов на Купянском направлении. Речь идет о боях вблизи населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"На Купянском направлении враг несколько снизил свою интенсивность вблизи Синьковки. Там он прибегает сейчас к закреплению на позициях, поскольку понял, что сейчас на этом направлении его атаки безуспешны", - сказал он.

Оккупанты уменьшили интенсивность штурмов под Купянском, - ВСУ

скриншот deepstatemap.live

По словам спикера, оккупанты на Лиманском направлении перегруппировываются и ведут подготовку штурмовых групп. Он добавил, что россияне перебрасываются силы в Терны и Ямполевку (Донецкая область), где не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск.

Евлаш сообщил, что на этом направлении за сутки Силы обороны отразили 12 атак захватчиков, ликвидировали и ранили 373 оккупантов, уничтожили 76 единиц техники врага.

Ситуация на фронте

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россияне захватили Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.

В ВСУ прогнозируют, что весенняя погода повлияет на фронт, в частности подтопит окопы и замедлит технику. Однако в Силах обороны считают, что это время можно использовать для усиления обороны.

Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш сообщал, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области, а в соседних населенных пунктах Ивановское и Богдановка уже идут бои.

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