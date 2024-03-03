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Окупанти зменшили інтенсивність штурмів під Куп'янськом, - ЗСУ

Синьківка, Неділя 03 березня 2024 10:15
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Окупанти зменшили інтенсивність штурмів під Куп'янськом, - ЗСУ Фото: у ЗСУ заявили, окупанти зменшили інтенсивність штурмів під Куп'янськом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зменшили інтенсивність штурмів на Куп'янському напрямку. Йдеться про бої поблизу населеного пункту Синьківка Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"На Куп'янському напрямку ворог дещо зменшив свою інтенсивність поблизу Синьківки. Там він вдається зараз до закріплення на позиціях, оскільки зрозумів, що наразі на цьому напрямку його атаки безуспішні", - сказав він.

Окупанти зменшили інтенсивність штурмів під Куп'янськом, - ЗСУ

скриншот deepstatemap.live

За словами речника, окупанти на Лиманському напрямку перегруповуються та ведуть підготовку штурмових груп. Він додав, що росіяни перекидаються сили до Тернів та Ямполівки (Донецька область), де не полишають спроб прорвати оборону українських військ.

Євлаш повідомив, що на цьому напрямку за добу Сили оборони відбили 12 атак загарбників, ліквідували та поранили 373 окупантів, знищили 76 одиниць техніки ворога.

Ситуація на фронті

Зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони вибили ворога з Орлівки та Красногорівки на сході України.

У ЗСУ прогнозують, що весняна погода вплине на фронт, зокрема, підтопить окопи та сповільнить техніку. Проте у Силах оборони вважають, що цей час можна використати для підсилення оборони.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомляв, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр у Донецькій області, а в сусідніх населених пунктах Іванівське та Богданівка вже йдуть бої.

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