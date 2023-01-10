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РФ теряет за ночь до шести танков. Гайдай о контрнаступлении ВСУ возле Кременной

Новина українською →
Украина, Вторник 10 января 2023 15:42
РФ теряет за ночь до шести танков. Гайдай о контрнаступлении ВСУ возле Кременной Фото: РФ теряет за ночь по шесть танков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются в направлении Кременной и уничтожают минимум шесть вражеских танков за одну ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Вблизи Кременной ВСУ постепенно освобождают территорию Луганской области", - заявил Гайдай.

По его словам, россияне боятся деоккупации этого города, потому перебросили туда несколько подразделений десантников и танки.

"Если не каждый день, то через день оккупанты теряют на этом направлении по 6-7 танков за ночь", - добавил глава области.

Гайдай добавил, что в Белогоровке украинские военные удачно отражают все наступления россиян.

Напомним, что украинские военные немного продвинулись в направлении Кременной Луганской области. В то же время, войска РФ пытаются увеличивать интенсивность боев в районе Бахмута и Соледара Донецкой области.

Российские войска "проседают" на участке фронта вблизи Кременной Луганской области. Поэтому оккупанты опрокидывают силы из Бахмутского направления.

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