Оккупанты собираются вывезти детей из Запорожской области в Россию, - Федоров

"Мелитопольские местные царьки отстают и пока только анонсируют "путешествие" детей в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, оккупационная "власть" Херсонской области уже официально попросила организовать выезд и дальнейшее обучение детей в российских школах. Однако в самом Крыму гауляйтеры хотят закрыть школы в связи с якобы постоянными сообщениями о минировании учебных заведений.

"Какая судьба ждет наших детей неизвестно. Одно могу сказать точно - россияне привыкли прикрываться ими как живым щитом и использовать для своей пропаганды", - добавил мэр.

Федоров посоветовал родителям защитить своих детей и уезжать из оккупации, а весь мир призвал защитить Украину и помочь остановить террориста.