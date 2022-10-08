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Оккупанты заявили, что хотят вывезти часть жителей Херсонской области в Крым и РФ

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Херсон, Суббота 08 октября 2022 15:17
Оккупанты заявили, что хотят вывезти часть жителей Херсонской области в Крым и РФ Фото: жителей Херсонской области оккупанты хотят вывезти в Крым и РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Окупать хотят вывезти часть жителей Херсонской области в Крым и на территорию России. Речь идет о детях с родителями и пожилых людях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо.

Коллаборант заявил, что украинцев якобы готовы принять в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае.

"До 10 тысяч каждая область и край готовы принять... Абсолютно все, кто хочет, может приехать", - заявил Сальдо.

Украинских детей и пенсионеров оккупанты собираются размещать в санаториях и базах отдыха.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Россия принудительно депортировала более 1,6 млн украинцев.

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