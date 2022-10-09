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Оккупанты хотят вывезти 30 тысяч жителей Херсонской области в РФ. Детей могут не вернуть

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Воскресенье 09 октября 2022 15:14
Оккупанты хотят вывезти 30 тысяч жителей Херсонской области в РФ. Детей могут не вернуть Фото: оккупанты хотят вывезти 30 тысяч жителей Херсонской области в РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты заявляют о намерениях вывезти из Херсонской области в Россию 30 тысяч жителей, включая детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Детей, которых оккупационные власти вывозят из Херсона якобы на оздоровление в РФ, орки могут потом не вернуть, ссылаясь на опасные условия проживания", - написал он.

При этом Соболевский добавил, что это вполне реалистичный сценарий, ведь каждый день увеличивается площадь оккупированных территорий.

Ранее гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о желании вывезти детей с родителями и пожилых людей из Херсонской области в Крым и на территорию РФ.

Кроме того, захватчики размещают военную технику и личный состав в школах Херсонской области, где идет учебный процесс.

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Херсонская область
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