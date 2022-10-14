Окупанти збираються вивезти дітей із Запорізької області до Росії, - Федоров

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області збираються вивезти українських дітей до Криму та РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Мелітопольські місцеві царьки пасуть задніх і поки що тільки анонсують "подорож" дітей до Криму, Краснодару, Тули та Волгограду", - йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, окупаційна "влада" Херсонської області вже офіційно попросила організувати виїзд і подальше навчання дітей у російських школах. Проте в самому Криму гауляйтери хочуть закрити школи у зв’язку з ніби-то постійними повідомленнями про мінування закладів освіти.
"Яка доля чекає на наших дітей невідомо. Одне можу сказати точно - росіяни звикли прикриватись ними як живим щитом й використовувати для своєї пропаганди", - додав мер.
Федоров порадив батькам захистити своїх дітей та виїжджати з окупації, а весь світ закликав захистити Україну й допомогти зупинити терориста.
Нагадаємо, що росіяни з початку жовтня вивезли понад 150 дітей з Херсона.
Також раніше стало відомо, що окупанти хочуть вивезти 30 тисяч жителів Херсонської області до РФ.
Раніше гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявляв про бажання вивезти дітей з батьками та літніх людей з Херсонської області до Криму та на територію РФ.
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