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Оккупанты заявили об уничтожении беспилотника в Крыму

Иллюстративное фото: оккупанты заявили об уничтожении беспилотника в Крыму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 16 марта, днем россияне якобы сбили беспилотник на западе временно оккупированного Крыма.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, беспилотники якобы "периодически долетают до полуострова, но их сбивают системы ПВО".

"Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что неделю назад взрывы в Крыму зафиксировали возле аэродрома "Бельбек".

Также мы писали, что 1 марта взрывы прозвучали в южной части Крыма.

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