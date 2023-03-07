В Севастополе утром прогремели взрывы в районе аэродрома "Бельбек"
В оккупированном Севастополе утром 7 марта прогремели взрывы. Оккупанты традиционно оправдывают взрывы учениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Михаила Развожаева в Telegram.
Местные жители в соцсетях отмечают, что взрывы прогремели в районе аэродрома "Бельбек".
Гауляйтер Развожаев оправдывается и утверждает, что "все спокойно".
"В пабликах снова пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно", - написал оккупант.
Напомним, российские войска в оккупированном Крыму готовятся к обороне, поэтому вырыли сотни километров окопов вдоль пляжей.
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