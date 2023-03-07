В Севастополе утром прогремели взрывы в районе аэродрома "Бельбек"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Михаила Развожаева в Telegram.

Местные жители в соцсетях отмечают, что взрывы прогремели в районе аэродрома "Бельбек".

Гауляйтер Развожаев оправдывается и утверждает, что "все спокойно".

"В пабликах снова пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно", - написал оккупант.