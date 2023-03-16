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Окупанти заявили про знищення безпілотника у Криму

Ілюстративне фото: окупанти заявили про знищення безпілотника у Криму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 16 березня, вдень росіяни нібито збили безпілотника на заході тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, безпілотники нібито "періодично долітають до півострова, але їх збивають системи ППО".

"Буквально кілька годин тому в Сакському районі безпілотника було збито", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тиждень тому вибухи у Криму зафіксували біля аеродрому "Бельбек".

Також ми писали, що 1 березня вибухи пролунали у південній частині Криму.

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