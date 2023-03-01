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На юге оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы

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Ялта, Среда 01 марта 2023 20:15
На юге оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы Иллюстративное фото: на юге оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 1 марта, на юге временно оккупированного Крыма были слышны громкие взрывы. Причина пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

В сети пишут, что взрыв услышали жители Ялты, Гурзуфа и других населенных пунктов ЮБК. У них затряслась мебель, окна, сигнализации машин сработали в округе.

При этом на фоне взрывов были слышны звуки летящих самолетов.

Помимо этого, взрыв слышали и жители Бахчисарая. По их информации, он прозвучал в районе воинской части на Симферопольской улице. Это могла быть работа ПВО.

Напомним, ранее стало известно, что 26 февраля в Крыму жители услышали несколько взрывов.

Также мы писали, что несколько недель назад в Армянске на севере Крыма раздались взрывы. Очевидцы утверждали о работе ПВО.

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