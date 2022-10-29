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Оккупанты заявили о "высадке десанта" ВСУ в районе Запорожской АЭС: что известно

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 29 октября, десант ВСУ якобы пытался "высадиться" в районе Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram гауляйтера Запорожской области Владимира Рогова.

При этом Рогов, ссылаясь на "слова очевидцев", заявил, что в оккупированном Энергодаре якобы ВСУ, которых он называет не иначе как "боевиками Зеленского" "предприняли попытку высадки десанта в районе Запорожской АЭС".

Как пишут "РИА Новости", якобы "попытку высадки десанта" в районе Запорожской АЭС "удалось отбить" и "противник понес потери и отступил".

Как сообщалось, ситуация с энергетической безопасностью Запорожской АЭС остается нестабильной, но в последние дни станция обеспечена непрерывным энергоснабжением.

К тому же ВСУ удалось захватить российский БТР вместе с экипажем, который теперь пополнит обменный фонд. Это произошло на Запорожском направлении.

Напомним, Россия начала незаконное строительство на территории Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭСЗапорожская область