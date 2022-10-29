Окупанти заявили про "висадку десанту" ЗСУ в районі Запорізької АЕС: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram гауляйтера Запорізької області Володимира Рогова.

При цьому Рогов, посилаючись на "слова очевидців", заявив, що в окупованому Енергодарі нібито ЗСУ, яких він називає не інакше як "бойовиками Зеленського", "прийняли спробу висадки десанту в районі Запорізької АЕС".

Як пишуть "РИА Новости", нібито "спробу висадки десанту" в районі Запорізької АЕС "вдалося відбити" і "противник зазнав втрат і відступив".