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В Севастополе остановили движение морского транспорта после взрывов

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Вторник 22 ноября 2022 19:43
В Севастополе остановили движение морского транспорта после взрывов Иллюстративное фото: в Севастополе остановили движение морского транспорта после взрывов (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Так называемые "власти" Севастополя решили приостановить движение морского пассажирского транспорта после того, как в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

Причин остановки движение морского транспорта оккупационные "власти" не называют.

Отметим, что сегодня, 22 ноября, вечером в Севастополе были слышны взрывы.

Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев заявлял, что город якобы атакуют Севастополь и там работает ПВО.

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