В Севастополе остановили движение морского транспорта после взрывов

Так называемые "власти" Севастополя решили приостановить движение морского пассажирского транспорта после того, как в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ".

Отметим, что сегодня, 22 ноября, вечером в Севастополе были слышны взрывы.

Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев заявлял, что город якобы атакуют Севастополь и там работает ПВО.

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