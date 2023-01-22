Оккупанты снова обстреляли Купянск, поврежден молочно-консервный комбинат
Враг продолжает обстреливать гражданское население пограничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В частности, за сутки зафиксированы удары по Купянску, Волчанску, Двуречной Ветеринарному и другим населенным пунктам Харьковской области.
"В Купянске поврежден молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные застройки. В с. Ветеринарное ранение получил и был госпитализирован 46-летний гражданский мужчина", - рассказал он.
Как сообщалось, утром 21 января в Волчанске Харьковской области снаряд попал в дом, есть погибшая, ранена девочка.
Напомним, российские оккупанты сегодня, 19 января, обстреляли из артиллерии село Тимофеевка Богодуховского района в Харьковской области.
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