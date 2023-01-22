Оккупанты снова обстреляли Купянск, поврежден молочно-консервный комбинат

Враг продолжает обстреливать гражданское население пограничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.