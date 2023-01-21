Во время обстрела Волчанска утром снаряд попал в дом: есть жертва, ранен ребенок
Российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Уже утром в Волчанске снаряд попал в дом, есть погибшая, ранена девочка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Больше всего от обстрелов пострадало г. Волчанск Чугуевского района. Сегодня утром вражеский снаряд попал в частный дом", - рассказал он.
По словам главы региона, к сожалению, погибла женщина 60 лет.
"Ранения получили и госпитализированы - женщина 45 лет и 7-летняя девочка", - добавил он.
Кроме того:
- вчера в Волчанске получил ранение 71-летний мужчина. Госпитализирован в среднем состоянии.
- в с. Ковшаровка Купянского района вчера тоже был ранен гражданский мужчина 27 лет. Состояние среднее.
Как сообщалось, российские оккупанты сегодня, 19 января, обстреляли из артиллерии село Тимофеевка Богодуховского района в Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.