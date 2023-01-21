Во время обстрела Волчанска утром снаряд попал в дом: есть жертва, ранен ребенок

Российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Уже утром в Волчанске снаряд попал в дом, есть погибшая, ранена девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Больше всего от обстрелов пострадало г. Волчанск Чугуевского района. Сегодня утром вражеский снаряд попал в частный дом", - рассказал он.

По словам главы региона, к сожалению, погибла женщина 60 лет.

"Ранения получили и госпитализированы - женщина 45 лет и 7-летняя девочка", - добавил он.

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