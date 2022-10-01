Россияне снова ударили по электрической инфраструктуре. В этот раз на юге

Оккупанты снова нанесли ракетные удары по электрической инфраструктуре. На этот раз на юге страны полностью выведены из строя две электрические подстанции "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

В результате удара повреждено основное оборудование подстанций и других объектов высоковольтной сети. Пострадавших среди персонала нет. Ремонтные бригады "Укрэнерго" начнут восстановительные работы, как только будет разрешать ситуация.

Компания обещает приложить максимальные усилия для возобновления работы объектов до начала отопительного сезона.