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Россияне снова ударили по электрической инфраструктуре. В этот раз на юге

Новина українською →
Київ, Суббота 01 октября 2022 21:02
Россияне снова ударили по электрической инфраструктуре. В этот раз на юге Фото: россияне снова ударили по электрической инфраструктуре (t.me/Ukrenergo)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты снова нанесли ракетные удары по электрической инфраструктуре. На этот раз на юге страны полностью выведены из строя две электрические подстанции "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

В результате удара повреждено основное оборудование подстанций и других объектов высоковольтной сети. Пострадавших среди персонала нет. Ремонтные бригады "Укрэнерго" начнут восстановительные работы, как только будет разрешать ситуация.

Компания обещает приложить максимальные усилия для возобновления работы объектов до начала отопительного сезона.

Россияне снова ударили по электрической инфраструктуре. В этот раз на юге

Напомним, что российские военные поздно вечером 11 сентября нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя. В результате обстрела временно электроэнергии лишились Харьковская и Донецкая области, частично были обесточены Запорожская, Днепропетровская и Сумская области.

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