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Войска РФ ночью дважды обстреляли Николаев: мэр рассказал о последствиях

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Николаев, Вторник 27 сентября 2022 04:57
Войска РФ ночью дважды обстреляли Николаев: мэр рассказал о последствиях Фото: войска РФ ночью дважды обстреляли Николаев: мэр рассказал о последствиях (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты дважды за ночь обстреляли Николаев. Прилеты были в разных районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича.

Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода.

"Прошу всех быть максимально осторожными! Не публикуйте в соцсетях адреса прилетов! Больше информации сообщу вам через несколько часов", - написал Сенкевич.

Напомним, вечером 26 сентября оккупанты снова атаковали иранскими дронами Одесскую область. Силы ПВО сбили три беспилотника.

25 сентября россияне ночью обстреляли Николаев. В результате ударов были повреждены жилые дома, есть попадание в водопровод.

Кроме того, украинские бойцы сбили дрон-камикадзе Shahed-136, которым россияне пытались атаковать город.

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