Россияне атаковали многоэтажку в Херсоне: ранены люди, среди них подросток (видео)

Российские войска атаковали многоэтажку в Херсоне 18 июля. Трое людей, в том числе девочка-подросток, ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

Кроме того, у 71-летней женщины диагностировали ранения лица, шеи и перелом челюсти. 50-летняя херсонка получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, ранения лица и нижних конечностей.

"В тяжелом состоянии в больницу доставили 16-летнюю девушку. Она получила взрывную травму, ушиб головного мозга и ранение головы", - добавил глава ОВА.

Под вражеский удар попали три человека, находившиеся на улице.

"Херсон оказался под ударом российских войск. Враг продолжает крыть огнем жилые кварталы города. В многоэтажке, которую атаковали оккупанты, разбиты окна и изрешечены обломками стены", - рассказал он.

Обстрелы Херсона

Российские войска оккупировали Херсон в феврале 2022 года, но уже осенью ВСУ удалось вернуть город и населенные пункты, расположенные на правобережье Днепра, под свой контроль.

На данный российские войска обстреливают город из левобережья регина, которое до сих пор остается захваченным РФ. ПРичем, по Херсону россияне бьют постоянно.

Например, 2 июля оккупанты атаковали Херсон. В результате атаки пострадали восемь человек и погибла одна женщина.

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