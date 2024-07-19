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Россияне атаковали дроном бригаду "скорой" в Херсоне, есть пострадавшие

Пятница 19 июля 2024 11:49
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Россияне атаковали дроном бригаду "скорой" в Херсоне, есть пострадавшие Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 19 июля, враг сбросил с беспилотника взрывчатку на бригаду "скорой". Ранения получили двое медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации (ОВА).

В результате сброса взрывчатки ранения получили:

  • 32-летняя фельдшер;
  • 63-летний водитель.

Оба получили контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. Сейчас их состояние оценивают как средней тяжести.

"Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - добавили в ОВА.

Обстрелы Херсона

Враг оккупировал Херсон еще в начале полномасштабного вторжения, однако уже осенью Вооруженные силы Украины вернули город под контроль Украины. Также были освобождены от россиян населенные пункты, которые расположены на правобережье Днепра.

С тех пор враг регулярно обстреливает административный центр с левобережья. Как пример, вчера, 18 июля, враг обстрелял многоэтажку в Херсоне в результате чего ранения получили три человека, среди которых была девочка-подросток.

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