Оккупанты нанесли массированный удар по пригороду Херсона, есть раненые, - ГВА

Пригород Херсона сегодня утром, 28 июля, попал под массированный обстрел со стороны российских оккупантов. В результате вражеской атаки были повреждены дома, есть раненые.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко .

Чиновник уточнил, что захватчики обстреляли населенный пункт около семи часов утра.

Атака была нанесена российскими войсками из временно оккупированной части на левобережье Херсонской области.

"Повреждены дома, есть раненые. В настоящее время госпитализированы три пострадавших 2007, 1991 и 1949 г.р." - говорится в публикации главы МВА.

Он отметил, что у пострадавших, по предварительным данным, взрывные травмы и контузии, вместе с тем, медики проводят дообследование, и информация уточняется.

Обстрелы Херсона

Напомним, российские захватчики регулярно наносят удары по освобожденному украинскими защитниками Херсону, атакуя населенный пункт с левобережья региона, до сих пор остающегося оккупированным.

Ранее сообщалось, что 26 июля росармия сбросила с дрона на людей возле магазина в Херсоне взрывчатку, в результате чего пострадали пять человек.

А в ночь на 24 июля российские захватчики обстреляли один из районов Херсона, и тогда погибла пожилая женщина.

Добавим, что 19 июля россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на бригаду "скорой" в Херсоне - из-за вражеской атаки ранения получили двое медработников. А 18 июля враг обстрелял многоэтажку в Херсоне - тогда ранения получили три человека, среди которых была девочка-подросток.