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Обстреляли лицей и уничтожили автопарк. В ОВА показали последствия обстрела Сумской области

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Сумская область, Вторник 20 декабря 2022 17:04
Обстреляли лицей и уничтожили автопарк. В ОВА показали последствия обстрела Сумской области Фото: оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Сумской области, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура. В частности, разрушены ангары и склады лицея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Пепелище и полностью разрушенное помещение - это все, что осталось от мастерской аграрного лицея", - сказал Живицкий.

Он рассказал, что в результате вчерашнего обстрела Зноб-Новгородской общины, по которой российские военные за вечер нанесли 30 ударов с артиллерии, были разрушены ангары и склады лицея.

По его словам, больше всего пострадала производственная мастерская лицея. После прямого попадания там произошел пожар, в результате чего огонь уничтожил почти весь автопарк лицея: три легковых автомобиля, трактор и автобус.

Живицкий добавил, что осколки также повредили лабораторию учебного заведения и линии электропередач.

Напомним, оккупанты ночью 20 декабря, нанесли удар по территории Сумской области. В результате атаки был поврежден дом и линии электропередач.

Ранее мы писали, что российские военные за 19 декабря нанесли 83 удара по Сумской области. Под обстрелами оказались шесть общин.

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Война России против Украины Сумская область Обстріл
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