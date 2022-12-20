Обстреляли лицей и уничтожили автопарк. В ОВА показали последствия обстрела Сумской области

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Сумской области, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура. В частности, разрушены ангары и склады лицея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Пепелище и полностью разрушенное помещение - это все, что осталось от мастерской аграрного лицея", - сказал Живицкий.

Он рассказал, что в результате вчерашнего обстрела Зноб-Новгородской общины, по которой российские военные за вечер нанесли 30 ударов с артиллерии, были разрушены ангары и склады лицея.

По его словам, больше всего пострадала производственная мастерская лицея. После прямого попадания там произошел пожар, в результате чего огонь уничтожил почти весь автопарк лицея: три легковых автомобиля, трактор и автобус.

Живицкий добавил, что осколки также повредили лабораторию учебного заведения и линии электропередач.