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Окупанти завдали авіаудару про об'єкту промисловості у Сумах

Україна, П'ятниця 26 квітня 2024 12:03
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Окупанти завдали авіаудару про об'єкту промисловості у Сумах Фото: окупанти завдали авіаудару про об'єкту промисловості у Сумах (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська зкинули КАБи на Суми 26 квітня. Є влучання в об'єкт промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні, 26 квітня ворог наніс авіаційний удар по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи", - йдеться у повідомленні.

На місці, за даними ОВА, працюють всі необхідні служби, а наслідки атаки уточнюються.

Обстріли Сум

Якщо раніше російські війська щодня тероризували прикордоння Сумської області, яке межує з РФ, то зараз під постійними обстрілами перебувають і Суми.

Так, 19 квітня окупанти вдарили ракетами по Сумах. Тоді загарбники атакували громадянську інфраструктуру. Зазначимо, що 24 квітня росіяни вдарили по передмістю Сум, а 12 квітня - по місту, тоді постраждали двоє людей.

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