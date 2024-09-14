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Оккупанты нанесли авиаудар по Харькову, есть "прилет"

Иллюстративное фото: войска РФ нанесли авиаудар по Харькову (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики нанесли авиаудар по Харькову этой ночью, 14 сентября. Враг попал по городу управляемой авиабомбой (УАБ / КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

Мэр города отметил, что попадание зафиксировано в Холодногорском районе Харькова.

"Удар КАБом по Харькову. Предварительно имеем информацию о прилете по Холодногорскому району", - написал он в своем Telegram в 05.06.

Терехов добавил, что данные по пострадавшим и разрушениям уточняется.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-востоке.

Так, военные заявили об угрозе применения противником авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Обновлено: без пострадавших

Позже, в шесть утра, мэр Харькова уточнил, что в городе из-за обстрела пострадал гаражный кооператив.

"К счастью - без раненых", - написал он в Telegram.

Российские удары РФ по Харькову и области

Отметим, российские захватчики постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области. Так, например, 12 сентября в Харькове из-за российских обстрелов было два "прилета" по одному из густонаселенных районов города.

Из-за атаки с применением ФАБ-250 были повреждены жилые дома в Харькове, а на месте одного из попаданий из-под завалов дома деблокировали двух женщин и ребенка.

Также сообщилось, что 12 сентября российские войска обстреляли Борову под Изюмом Харьковской области. Позже стало известно, что трое спасателей получили ранения от удара РФ - они как раз прибыли на место одного из пожаров, когда россияне нанесли повторный удар.

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