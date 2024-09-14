Окупанти завдали авіаудару по Харкову, є "приліт"

Мер міста зазначив, що влучання зафіксоване в Холодногірському району Харкова.

"Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району", - написав він у своєму Telegram о 05.06.

Терехов додав, що наразі дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північному сході.

Так, військові заявили про загрозу застосування противником авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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