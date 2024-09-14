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Окупанти завдали авіаудару по Харкову, є "приліт"

Ілюстративне фото: війська РФ завдали авіаудару по Харкову (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники завдали авіаудару по Харкову цієї ночі, 14 вересня. Ворог поцілив по місту керованою авіабомбою (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Мер міста зазначив, що влучання зафіксоване в Холодногірському району Харкова.

"Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району", - написав він у своєму Telegram о 05.06.

Терехов додав, що наразі дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північному сході.

Так, військові заявили про загрозу застосування противником авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Новина доповнюється...

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ХарківАвіаудари