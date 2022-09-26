Оккупанты обстреляли центр Краматорска: четверо раненых

Российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области в понедельник, 26 сентября. Под удар попал центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Обстрел центра Краматорска. Повреждены многоэтажки и сквер. 4 раненых (1 - в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.