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Оккупанты обстреляли центр Краматорска: четверо раненых

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Донбасс, Понедельник 26 сентября 2022 19:01
Оккупанты обстреляли центр Краматорска: четверо раненых Фото: оккупанты обстреляли центр Краматорска (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области в понедельник, 26 сентября. Под удар попал центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Обстрел центра Краматорска. Повреждены многоэтажки и сквер. 4 раненых (1 - в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, буквально 25 сентября российские военные ударили по Краматорску Донецкой области двумя ракетами зенитного комплекса С-300.

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