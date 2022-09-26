Оккупанты обстреляли центр Краматорска: четверо раненых
Фото: оккупанты обстреляли центр Краматорска (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области в понедельник, 26 сентября. Под удар попал центр города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.
"Обстрел центра Краматорска. Повреждены многоэтажки и сквер. 4 раненых (1 - в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, буквально 25 сентября российские военные ударили по Краматорску Донецкой области двумя ракетами зенитного комплекса С-300.
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