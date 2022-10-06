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Оккупанты применили против Украины уже более 80 "Шахидов": сколько удалось сбить

Фото: оккупанты применили против Украины уже более 80 "Шахидов" (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за все время применили против Украины 86 иранских дронов. Из них 60% были уничтожены украинскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

"Противник применил 86 дронов, а сбито 60%. Мы усовершенствуем свою противовоздушную оборону, учитывая технические характеристики летательных аппаратов противника", - рассказал он.

Также он отметил, что во время сегодняшней атаки украинским войскам удалось сбить 9 дронов. Для этого ВСУ применили авиацию, противовоздушные комплексы, а также стрелковое оружие.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что российская армия может иметь сотни дронов-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, которые могут применяться якобы на растоянии до 2500 км.

Однако, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, иранские дроны "Шахид" или любое другое оружие с таким же естественным для "русского мира" названием не помогут России победить в войне.

О том, что известно об иранских дронах-камикадзе Shahed-136, которые Россия применяет против Украины, - читайте в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияИранВСУ