Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине: где фиксируют дроны

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Враг использует их для атак на объекты гражданской инфраструктуры страны, из-за чего часто гибнут и получают ранения мирные жители.

Последний раз удар дронов был сегодня, 28 марта, ночью. Всего враг применил 28 своих беспилотников.

Как отмечали в Воздушных силах ВСУ, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 26 дронов РФ в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В результате падения обломков сбитых беспилотников были повреждены несколько частных домов в Запорожье. Несколько гражданских получили ранения.

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