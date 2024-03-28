Окупанти запустили "Шахеди" по Україні: де фіксують дрони

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Ворог використовує їх для атак на об'єкти цивільної інфраструктури країни, через що часто гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Востаннє удар дронів був сьогодні, 28 березня, вночі. Загалом ворог застосував 28 своїх безпілотників.

Як зазначали у Повітряних силах ЗСУ, силам протиповітряної оборони вдалося знищити 26 дронів РФ у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників було пошкоджено кілька приватних будинків у Запоріжжі. Декілька цивільних отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.