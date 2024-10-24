Оккупанты запустили "Шахеды" с севера: где в Украине угроза ударов

По данным Сил обороны Украины, ударные беспилотники противника появились в воздушном пространстве страны на северном направлении.

"Вражеские БпЛА в Сумской области, двигаются на Черниговщину", - рассказали военные в объявлении 22.57.

Добавим, что перед этим в Воздушных силах информировали об угрозе "Шахедов" для Сумской области.

Кроме того, в ВСУ сообщали о ракетной опасности для Днепропетровской и Запорожской областей. А перед этим фиксировалась активность российской тактической авиации на юго-восточном направлении, и была угроза вражеских авиаударов для прифронтовых областей.

В 23.26 военные заявили, что был зафиксирован запуск ударных беспилотников типа "Shahed" из Приморск-Ахтарска (РФ).

"Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - призывали в Воздушных силах.

Позже в ВС заявили, что несколько групп "Шахедов" двигаются с Запорожской области в Днепропетровскую область.

Где в Украине сейчас объявлена воздушная тревога:

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские захватчики регулярно применяют дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед" для своих воздушных атак по Украине.

Так, ранее сообщалось, что вчера вечером, 23 октября, российские оккупанты снова атаковали Украину, "Шахедами".

Работа ПВО велась в ряде областей, в том числе также в городе Киеве, где во время боевой работы по отражению атаки были слышны взрывы. Впрочем, все угрожавшие столице ударные беспилотники врага были сбиты.

Как рассказали в Воздушных силах, в ночь на 24 октября противник запустил по Украине 4 ракеты и 50 дронов. Тогда ПВО ВСУ сбила 40 "Шахедов", еще 7 российских беспилотников были локационно потеряны, несколько вернули в направлении России и Беларуси, а вражеские ракеты не достигли своих целей.