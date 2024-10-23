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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов"

Среда 23 октября 2024 21:58
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов" Иллюстративное фото: российская армия запустила "Шахеды" по территории Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером среды, 23 октября. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

По данным воздушных сил, группа вражеских ударных дронов движется через Черниговскую область в направлении Киевской области.

Также один дрон был замечен курсом на Киев через Бровары.

Поэтому в Киеве и ряде северных областей объявлен сигнал воздушной тревоги.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Обновлено 22:41

Новая группа ударных беспилотников движется через Сумскую курсом на Полтавскую область.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы &quot;Шахедов&quot;

Ранее мы писали, что в ночь на 22 октября российская армия атаковала Украину 60 дронами . Тогда же при отражении атаки были уничтожены 42 БпЛА.

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