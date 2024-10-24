Окупанти запустили "Шахеди" з півночі: де в Україні загроза ударів

За даними Сил оборони України, ударні безпілотники противника з'явилися у повітряному просторі країни на північному напрямку.

"Ворожі БпЛА на Сумщині, рухаються на Чернігівщину", - розповіли військові в оголошенні 22.57.

Додамо, перед тим у Повітряних силах інформували про загрозу "Шахедів" для Сумської області.

Крім того, у ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для Дніпропетровської та Запорізької області. А перед тим фіксувалася активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку, й була загроза ворожих авіаударів для прифронтових областей.

О 23.26 військові заявили, що був зафіксований запуск ударних безпілотників типу "Shahed" з Приморськ-Ахтарська (РФ).

"Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - закликали у Повітряних силах.

Пізніше у ПС заявили, що декілька груп "Шахедів" рухаються із Запоріжжя у Дніпропетровську область.

Згодом у Київській області, а також у столиці, теж оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів-камікаде.

"Київ - рух ударних БпЛА у вашому напрямку з північного напрямку", - розповіли військові о 00.25.

Крім того, додали у Повітряних силах, фіксується загроза "Шахедів" для Харківської області.

Де в Україні зараз оголошена повітряна тривога:

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські загарбники регулярно застосовують дрони-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед" для своїх повітряних атак по Україні.

Так, раніше повідомлялося, що вчора ввечері, 23 жовтня російські окупанти знову атакували Україну, "Шахедами".

Робота ППО тривала у низці областей, зокрема також у місті Києві, де під час бойової роботи з відбиття атаки було чути вибухи. Втім, усі ударні безпілотники ворога, які загрожували столиці, були збиті.

Як розповіли в Повітряних силах, у ніч проти 24 жовтня противник запустив по Україні 4 ракети та 50 дронів. Тоді ППО ЗСУ збила 40 "Шахедів", ще 7 російських безпілотників були локаційно втрачені, кілька повернули у напрямку Росії та Білорусі, а ворожі ракети не досягли своїх цілей.