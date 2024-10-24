Оккупанты запустили по Украине ракеты и 50 дронов. Сколько сбила ПВО
В ночь на 24 октября РФ запустила по Украине четыре ракеты и 50 дронов. ПВО сбила 40 российских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ, Telegram ОК "Север".
"В ночь на 24 октября противник атаковал Украину двумя крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской области и 50 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками с направлений Орел, Курск и Крым", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 40 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях", - отметили военные.
В частности, над зоной ответственности ОТУ "Северск" сбито 6 вражеских дронов.
"Из них 4 уничтожены силами и средствами ОТУ "Северск", 2 - силами и средствами воздушного командования", - отметили в ОК "Север".
Кроме того, 7 российских беспилотников локационно потеряны, один - в воздушном пространстве Украины, еще два повернули в направлении России и Беларуси, а вражеские ракеты не достигли своих целей.
"Боевая работа продолжается! Информация обновляется", - констатировали в Воздушных силах.
Обстрел РФ по Украине
В ночь на 24 октября Россия устроила комбинированный удар по Украине, использовав ракеты и дроны.
Тревогу в Украине, начиная с вечера 23 октября, объявляли несколько раз. В частности, в Киеве ро тревоге оповещали трижды.
Позже выяснилось, что ПВО сбила все российские дроны-камикадзе, которые угрожали Киеву. Добавим, что из-за обстрелов были повреждены рельсы на участке Николаев - Херсон.
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