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Оккупанты запустили по Украине ракеты и 50 дронов. Сколько сбила ПВО

Украина, Четверг 24 октября 2024 09:03
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Оккупанты запустили по Украине ракеты и 50 дронов. Сколько сбила ПВО Фото: ПВО сбила 40 дронов РФ во время обстрела по Украине 24 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 24 октября РФ запустила по Украине четыре ракеты и 50 дронов. ПВО сбила 40 российских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ, Telegram ОК "Север".

"В ночь на 24 октября противник атаковал Украину двумя крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской области и 50 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками с направлений Орел, Курск и Крым", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 40 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях", - отметили военные.

В частности, над зоной ответственности ОТУ "Северск" сбито 6 вражеских дронов.

"Из них 4 уничтожены силами и средствами ОТУ "Северск", 2 - силами и средствами воздушного командования", - отметили в ОК "Север".

Кроме того, 7 российских беспилотников локационно потеряны, один - в воздушном пространстве Украины, еще два повернули в направлении России и Беларуси, а вражеские ракеты не достигли своих целей.

"Боевая работа продолжается! Информация обновляется", - констатировали в Воздушных силах.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 24 октября Россия устроила комбинированный удар по Украине, использовав ракеты и дроны.

Тревогу в Украине, начиная с вечера 23 октября, объявляли несколько раз. В частности, в Киеве ро тревоге оповещали трижды.

Позже выяснилось, что ПВО сбила все российские дроны-камикадзе, которые угрожали Киеву. Добавим, что из-за обстрелов были повреждены рельсы на участке Николаев - Херсон.

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