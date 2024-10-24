В Киеве рассказали о сбитии российских беспилотников этой ночью и сделали предупреждение

Этой ночью силами и средствами ПВО были ликвидированы все российские дроны-камикадзе, которые угрожали Киеву. Вместе с тем в области продолжается боевая работа по отражению вражеской воздушной атаки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко .

Чиновник обратил внимание, что нынешняя "Шахедная" атака на столицу стала уже 14-й с начала октября.

Российские оккупанты запускали барражирующие боеприпасы на Киев из Курской области, а на столицу беспилотники противника заходили "преимущественно с северного и северо-восточного направления".

"Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и суммарно продолжалась почти 6 часов", - рассказал начальник КГВА.

Он подчеркнул, что силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка дронов противника.

"Все вражеские БПЛА, угрожавшие столице, были обезврежены", - сказал Попко и добавил, что точное количество и тип российских беспилотников обнародуют Воздушные Силы ВСУ позже.

Чиновник также рассказал, что информация о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступала, и данные оперативного сведения "обновляются и уточняются".

"На данный момент в Киевской области ведется боевая работа против остального БПЛА врага. Ввиду этого не исключено объявление воздушной тревоги в Киеве. Поэтому настоятельно прошу прислушаться к сигналам оповещения, и в случае опасности пользоваться укрытиями", - говорится в обращении руководителя КГВА.

Ночная атака "Шахедов" на Киев

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября росармия запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед", и в ряде областей была объявлена тревога.

Что касается Киева, то сирены звучали сначала около десяти вечера в среду, затем - примерно в 01.40, а также около половины шестого утра.

Кроме того, сообщалось о работе ПВО в Киеве и области, в столице также были слышны взрывы.