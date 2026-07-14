Оккупанты ввели "особый режим" в Севастополе после масштабной атаки ВСУ

По словам ставленника Кремля, после атаки Сил обороны Украины часть города осталась без электроснабжения.

Он также объявил, что на объектах энергетической инфраструктуры ввели "особый режим". Однако Развожаев не объяснил, о чем идет речь.

На фоне последних событий гауляйтер Севастополя призвал горожан экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи и отключить электроприборы, чтобы не перегружать сеть.

Telegram-канал "Крымский ветер" пришел к выводу, что причиной проблем с электроэнергией в Севастополе мог стать прилет по Балаклавской ТЭС.

Эту версию подтверждает ряд фактов, а именно: