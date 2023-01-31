Россияне прислали в Мелитополь вербовщиков для ЧВК "Вагнера", - мэр

Россияне направили в Мелитополь надзирателей за тюрьмами, которые ищут среди заключенных будущих членов ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Россияне превратили оккупированные территории юга Украины в крупнейшую тюрьму Европы. А из заключенных-мужчин пытаются сделать пушечное мясо на фронт", - говорится в заявлении.

Федоров отметил, что за почти год оккупации россияне взяли в плен около тысячи гражданских мелитопольцев. Некоторые жители сидят "на подвале" уже от 6 до 11 месяцев, а часть из них принудительно отправили на рытье окопов. Некоторых приговорили к пожизненному заключению.

"По информации Центра национального сопротивления вывезли в Крым 3.5 тысячи вязов Запорожской и Херсонской областей. Там пытаются вербовать украинцев в частные военные компании", - добавил Федоров.

По его словам, россияне создали в Мелитополе по меньшей мере 5 застенков для пленных. Они посылают в Мелитополь надзирателей за тюрьмами, которые ищут среди заключенных будущих "вагнеровцев". Также захватчики решили открыть на оккупированных территориях Украины 28 колоний.