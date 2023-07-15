Оккупанты в Запорожской области открывают госпиталь в интернате, из которого вывезли пациентов

Российские захватчики продолжают использовать гражданские учреждения здравоохранения временно захваченных территорий Украины в собственных целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.
В частности, в населенном пункте Показное Запорожской области из Михайловского психоневрологического интерната вывезено около 200 пациентов в неизвестном направлении. При этом оккупанты освободили обслуживающий персонал.
"В дальнейшем, на территории и в помещениях запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Госпитали врага в украинских школах
Российские оккупанты размещают своих раненых в школах и вузах на временно оккупированных территориях Украины.
Так,больницу оборудовали в школе села Мостки Луганской области .
Кроме этого, из-за больших потерь кафиры все чаще используют гражданские здания и учреждения для военных целей, в частности дляобустройства военных госпиталей или военных баз.
Оккупанты также открывают военные госпитали среди прочего в детских садах и учебных заведениях.
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