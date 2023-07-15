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Оккупанты в Запорожской области открывают госпиталь в интернате, из которого вывезли пациентов

Фото: Оккупанты в Запорожской области открывают госпиталь в интернате, из которого вывезли пациентов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики продолжают использовать гражданские учреждения здравоохранения временно захваченных территорий Украины в собственных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В частности, в населенном пункте Показное Запорожской области из Михайловского психоневрологического интерната вывезено около 200 пациентов в неизвестном направлении. При этом оккупанты освободили обслуживающий персонал.

"В дальнейшем, на территории и в помещениях запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Госпитали врага в украинских школах

Российские оккупанты размещают своих раненых в школах и вузах на временно оккупированных территориях Украины.

Так,больницу оборудовали в школе села Мостки Луганской области .

Кроме этого, из-за больших потерь кафиры все чаще используют гражданские здания и учреждения для военных целей, в частности дляобустройства военных госпиталей или военных баз.

Оккупанты также открывают военные госпитали среди прочего в детских садах и учебных заведениях.

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Запорожская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины