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Окупанти в Запорізькій області відкривають госпіталь в інтернаті, з якого вивезли пацієнтів

Фото: Окупанти в Запорізькій області відкривають госпіталь в інтернаті, з якого вивезли пацієнтів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники продовжують використовувати цивільні заклади охорони здоров’я тимчасово захоплених територій України у власних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Зокрема, у населеному пункті Показне Запорізької області з Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку. При цьому окупанти звільнили обслуговуючий персонал.

"В подальшому, на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Госпіталі ворога в українських школах

Російські окупанти розміщують своїх поранених у школах та ВНЗ на тимчасово окупованих територіях України.

Так, лікарню обладнали у школі села Мостки Луганської області.

Крім цього, через великі втрати окупанти все частіше використовує цивільні будівлі та заклади для військових цілей, зокрема для облаштування військових госпіталів або військових баз.

Окупанти також відкривають військові шпиталі серед іншого в дитячих садках та навчальних закладах.

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