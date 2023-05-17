Оккупанты в Запорожской области селят войска в дошкольных учреждениях, - Генштаб
Российские военные во временно оккупированных районах Запорожской области селятся в дошкольных учреждениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Противник продолжает цинично использовать дошкольные учреждения временно захваченных населенных пунктов в своих целях. Так, здание детского сада поселка Юрьевка Запорожской области, российские оккупанты используют для размещения личного состава", - говорится в сообщении Генштаба.
В то же время, на территории детского сада проживают гражданские лица, вывезенные из приближенных к линии боевого столкновения населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что Россия сосредоточила на Запорожской АЭС несколько тысяч своих вооруженных солдат. Сейчас там их больше, чем персонала станции.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что на Запорожской атомной электростанции значительно сократилось количество персонала.
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