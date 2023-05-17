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Окупанти у Запорізькій області селять війська у дошкільних закладах, - Генштаб

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Київ, Середа 17 травня 2023 07:59
Окупанти у Запорізькій області селять війська у дошкільних закладах, - Генштаб Фото: окупанти у Запорізькій області селять війська у дошкільних закладах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові у тимчасово окупованих районах Запорізької області селяться у дошкільних закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує цинічно використовувати дошкільні заклади тимчасово захоплених населених пунктів у своїх цілях. Так, будівлю дитячого садка селища Юріївка Запорізької області, російські окупанти використовують для розміщення особового складу", - йдеться у повідомленні Генштабу.

На території дитячого садка проживають цивільні особи, вивезені з наближених до лінії бойового зіткнення населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що Росія зосередила на Запорізькій АЕС кілька тисяч своїх озброєних солдатів. Нині там їх більше, ніж персонал станції.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що на Запорізькій атомній електростанції значно скоротилася кількість персоналу.

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