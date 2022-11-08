Оккупанты запретили детям выходить на улицу без сопровождения в Донецкой области

Россияне на временно оккупированной части Донецкой области запретили детям находиться на улице без своих родителей или опекунов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

По его словам, дети до 7 лет не могут играть на улице круглосуточно, от 7 до 14 - с 21:00 до 06:00, а с 14 до 18 лет - с 22:00 до 06:00.

"Знаете почему? Потому что по мнению оккупационных властей ребенок не может самостоятельно находиться в “социально опасных местах”. Поскольку отдельного списка не добавлено, вынужден согласиться с формулировкой. Оккупированная Донецкая область (собственно как и территория России) на сегодняшний день социально опасное место. Не только для детей", - добавил Андрющенко.