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Возле Мариуполя обнаружили еще 1500 новых могил: спутниковые снимки

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Мариуполь, Понедельник 07 ноября 2022 12:56
Возле Мариуполя обнаружили еще 1500 новых могил: спутниковые снимки Фото: возле Мариуполя обнаружили еще 1500 новых могил (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вблизи временно оккупированного Мариуполя на месте массового захоронения спутники зафиксировали более 1500 тысячи новых могил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным спутниковых снимков, три массовых захоронения под Мариуполем, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, растут еще с весны.

Аналитики проанализировали снимки и пришли к выводу, что с момента последнего анализа на этом месте было вырыто 1500 новых могил. По их оценкам, с начала войны там было вырыто более 4600 могил, хотя до сих пор непонятно, сколько тел там захоронено.

Возле Мариуполя обнаружили еще 1500 новых могил: спутниковые снимки

Фото: спутниковые снимки новых могил под Мариуполем (BBC)

При этом украинские официальные лица считают, что в боях в Мариуполе было убито не менее 25 000 человек, только от 5000 до 7000 погибли под завалами своих домов после массированных бомбардировок.

Как утверждают свидетели, они видели, как оккупанты в последние месяцы извлекали тела из-под обломков разрушенных зданий в и увозили их для захоронения.

Жительница Мариуполя Татьяна, потерявшая связь со своим сыном в то время, когда в городе шли боевые действия, рассказала агентству, что посетила массовое захоронение в Виноградном, где насчитала более 800 свежих могил.

По ее словам, большинство тел неопознаны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе могли погибнуть десятки тысяч человек, однако, количество жертв агрессии РФ в городе будет установлено после его деоккупации.

Также мэр Мариуполя назвал сумму ущерба, нанесенную городу российскими оккупантами.

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