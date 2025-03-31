Оккупанты вывезли 39 детей из Луганской области в Подмосковье на "реабилитацию", - ЦНС
Россияне под видом "реабилитации" и "оздоровления" вывезли 39 украинских детей из четырех оккупированных городов Луганской области вывезли в санаторий в Подмосковье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Под видом "реабилитации" и "оздоровления" россияне продолжают депортировать украинских детей. На этот раз - 39 детей из временно оккупированных Рубежного, Кременской, Лисичанской и Сватово вывезли в санаторий "Клязьма" в Подмосковье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты обещают "домашнюю атмосферу" и "обследование", но на самом деле это - часть гибридного геноцида. Детей изолируют от Украины, языка, культуры и правды.
"По данным самого оккупационного фонда через "реабилитацию" уже прошло более 1200 детей с временно оккупированных территорий - это масштабная насильственная операция со всеми признаками военного преступления", - отметили в ЦНС.
Депортация украинских детей
Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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