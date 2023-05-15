Оккупанты потеряли еще позиции в районе Бахмута, но в городе продвигаются, - DeepState

Силы обороны Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении в Донецкой области, и выбили российских оккупантов с новых позиций. В самом городе не прекращаются ожесточенные бои.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные интерактивной карты DeepState.
Так, на Бахмутском участке фронте войска РФ потеряли позиции 1 км юго-восток высоты 199.5 около Богдановки.
Ситуация на фронте на Бахмутском направлении - войска РФ потеряли позицию около Богдановки (фото: скрин deepstatemap.live)
Кроме того, бойцы ВСУ смогли оттеснить российских захватчиков в урочище Ступки.
Российские оккупанты были выбиты ВСУ в урочище Ступки (фото: скрин deepstatemap.live)
В самом городе Бахмут войска РФ имели определенный успех, и смогли немного продвинуться по Леваневскому.
В Бахмуте войска РФ немного продвинулись (фото: скрин deepstatemap.live)
"Врагу до сих пор удается иметь частичный успех в Бахмуте. Несмотря на проблемы в окрестностях, боевики незаконного ЧВК "Вагнер" продолжают бои в Бахмуте. В Клещиевке были ликвидированы два высокопоставленных офицера РФ и склад с БК", - отмечают аналитики.
На Авдеевском отрезке фронта продолжаются локальные бои возле Авдеевки и в Марьинке.
На Сватовском участке продолжаются локальные бои вдоль линии столкновения.
На Запорожском, Таврическом, а также на севере страны - ситуация без изменений.
Ранее в Минобороны Украины сообщили о продолжении продвижения Сил обороны Украины на Бахмутском направлении в районах пригорода - так, бойцам ВСУ удалось захватить более 10 позиций российских оккупантов.
Добавим, что перед этим заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что ВСУ постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута.
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