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Окупанти втратили ще позиції в районі Бахмута, але в місті просуваються, - DeepState

Фото: українські військові у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України продовжують просування на Бахмутському напрямку в Донецькій області, та вибили російських окупантів з нових позицій. У самому місті не припиняються запеклі бої.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені дані інтерактивної карти DeepState.

Так, на Бахмутському участку фронту війська РФ втратили позиції 1 км південний схід висоти 199.5 біля Богданівки.

Ситуація на фронті на Бахмутському напрямку - війська РФ втратили позицію біля Богданівки (фото: скрін deepstatemap.live)

Крім того, бійці ЗСУ змогли відтіснити російських загарбників в урочищі Ступки.

Російські окупанти були вибиті ЗСУ в урочищі Ступки (фото: скрін deepstatemap.live)

У самому місті Бахмут війська РФ мали певний успіх, і змогли трохи просунутися по Леваневського.

У Бахмуті війська РФ трохи просунулися (фото: скрін deepstatemap.live)

"Ворогу досі вдається мати частковий успіх в Бахмуті. Незважаючи на проблеми на околицях, бойовики незаконного ПВК "вагнер" продовжують бої в Бахмуті. В Кліщіївці було ліквідовано двох високопоставлених офіцерів РФ та склад з БК", - зазначають аналітики.

На Авдіївському відрізку фронту тривають локальні бої біля Авдіївки та у Мар'їнці.

На Сватівській ділянці продовжуються локальні бої вздовж лінії зіткнення.

На Запорізькому, Таврійському, а також на півночі країни - ситуація без змін.

Раніше в Міноборони України повідомили про продовження просування Сил оборони України на Бахмутському напрямку в районах передмістя - так, бійцям ЗСУ вдалося захопити понад 10 позицій російських окупантів.

Додамо, що перед цим заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що ЗСУ поступово просуваються за двома напрямками у передмісті Бахмута.

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