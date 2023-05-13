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Маляр о боях за Бахмут: по двум направлениям ВСУ постепенно продвигаются

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Бахмут, Суббота 13 мая 2023 20:03
Маляр о боях за Бахмут: по двум направлениям ВСУ постепенно продвигаются Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Карина Левицкая

На сегодня, 13 мая, в эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Анны Маляр.

"По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия", - сказала Маляр.

По ее словам, украинские военные продолжают уничтожать врага и немало уже взяли в плен.

В самом же городе, по данным министерства, ситуация сложнее.

"Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужества наших бойцов, врагу не удается взять город под контроль", - подчеркнула Маляр.

Напомним, сегодня украинские военные показали фрагменты жесткого боя во время штурма в Донецкой области.

К тому же командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский также отметил, что украинские военные успешно продвигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

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